У Бєлгороді заявили про пошкодження ж/д колій на кордоні з Україною

У російському Бєлгороді повідомили про пошкодження залізничних колій. Це сталося у Шебекінському міському окрузі.﻿ Про це, із посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"У Шебекінському міському окрузі ушкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше" , - написав він.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці повідомляли, що росіяни готуються до партизанської війни на своїй території.

Як заявляли в ГУР, таке підвищення готовності пов’язане, зокрема, з діями білоруських "рейкових партизан", які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій.

А нещодавні вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі та складах боєприпасів посіяли паніку й у сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні та перенесення бойових дій на територію РФ.