Чаус прокоментував заклики терміново виїжджати з Чернігова

Ворог намагається посіяти паніку в Україні, зокрема повідомленнями про новий наступ та термінову евакуацію з Чернігова. Проте панікувати зараз немає причин, повідомив﻿ голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Він зазначив, що тривають інформаційно-психологічні операції РФ.

"Перше. Вже тиждень чую: "завтра закриють Чернігів на в'їзд/виїзд". Якщо буде така необхідність, то закриємо. Але всі про це дізнаються заздалегідь і з офіційних джерел. Поки такої необхідності я не бачу. Don't panic" , - написав Чаус.

Чаус також прокоментував чутки про новий наступ Росії.

"Друге. Кілька днів лунає: "скоро наступ, терміново тікайте, перевірена інформація, всі силовики вже виїхали з міста" і тд. Ніхто нікуди не виїхав. Не дочекаються. А якщо наступ і буде (ну, хто зна, що в того хворого уральського карлика в голові) - ми гідно зустрінемо ворога, у нас багато подарунків. Ми ж українці, вчимось дуже швидко. Навчились. Don't panic" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що наразі немає жодного підтвердженого факту про продаж гуманітарної допомоги. За його словами, проблема з нестачею гуманітарної допомоги вирішиться з часом, оскільки зараз уже є поставки.

"Допомога доїде скрізь, де її потребують. Але не одним днем. Всі мають це розуміти" , - написав Чаус.

Також він пояснив підвищення цін на товари.

"Ціни. "Чому ціни не такі, як до війни?"Тому що війна. Відсутність товарів, важка логістика, ще й з довгим плечем, пальне і тд. Ми регулюємо націнку, але витрати високі. Треба трохи почекати. Зараз вже відновлюються великі мережі, скоро все стане на свої місця" , - пояснив Чаус.

За його словами, усі ці теми активно розганяються ворогом, основне завдання ІПСО - посіяти паніку й страх, дестабілізувати.

Він закликав користуватись інформацією з офіційних джерел, не сіяти ворожнечу один між одним та робити свою роботу з холодною головою, підтримувати тих, хто цього потребує.