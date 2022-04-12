Морпіхи з Маріуполя: ми не здавали позицій, пам'ятайте ціну спротиву

Морські піхотинці з 36-ї бригади, які захищають Маріуполь від росіян, передали відеозвернення, в якому запевнили, що вони не залишили своїх позицій і залишаються вірними Україні, і попросили пам'ятати про ціну спротиву та відстояти перемогу, повідомляє Українська правда.

Відео від морських піхотинців опублікувала кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна.

Наталія Нагорна пояснила, що їй надіслали відео морських піхотинців 36 бригади, яке "записане сьогодні близько 5 ранку в Маріуполі".

Вона публікує відео, "щоб ніхто не міг сказати "їх просто зламали".

Журналістка наголосила, що бійці "досі тримаються, але немає чим триматися" – тож "рахунок (іде) на години".

"Слава Україні! Ми – захисники Маріуполя, 36 бригада морської піхоти, яка до останнього тримала і тримає оборону цього міста. Ми не здавали позицій. Ми тримали кожен клаптик цього міста по нашій можливості. Але реалії такі, що дійсно місто опинилося в блокаді, у кільці – і жодного підвозу боєприпасів, продовольства не відбувалося.