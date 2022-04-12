Нацбанки України та Польщі домовилися про співпрацю на час війни

﻿Національний банк України та Національний банк Польщі 11 квітня підписали Меморандум щодо домовленостей для посилення співпраці в умовах війни Росії проти України, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у повідомленні українського регулятора.

Це є основою для розширення співпраці. Зазначається, що меморандум сприятиме обміну інформацією та взаємній підтримці двох центробанків та встановленню тісніших зв'язків між країнами у фінансовій та банківській сферах.

"Разом із Кирилом Шевченком ми підписали Меморандум про домовленості на підтвердження наших добрих відносин та міцних зв'язків між нашими банками" , — заявив голова Національного банку Польщі Адам Глапінський.

Нагадаємо, що наприкінці березня НБУ та Нацбанк Польщі уклали угоду про валютний своп на $1 млрд.