Офіс генпрокурора: через вторгнення РФ загинуло 186 дітей

Від початку повномасштабної війни внаслідок дій російських загарбників в Україні загинули 186 дітей, повідомляє Укрiнформ.

Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними ОГП, станом на ранок 12 квітня внаслідок повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україні постраждали понад 530 дітей, зокрема 186 дітей загинули та більш ніж 344 дитини отримали поранення.

Вказані дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 113, Київській - 99, Харківській - 76, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Херсонській - 36, Запорізькій - 22, у столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

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