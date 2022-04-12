Верещук: 12 квітня працюватиме 9 гумкоридорів
На вівторок, 12 квітня, погодили роботу 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Запорізька область
Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.
- Бердянськ – Запоріжжя.
- Токмак – Запоріжжя. Місце збору: вул. Шевченка, 5.
- Енергодар — Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.
Луганська область
- Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
- Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
- Попасна – Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
- с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
- Рубіжне – Бахмут. Місце зборів: вул. Чехова, 11, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.