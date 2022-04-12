Верещук: 12 квітня працюватиме 9 гумкоридорів

Верещук: 12 квітня працюватиме 9 гумкоридорів
Фото: president.gov.ua

На вівторок, 12 квітня, погодили роботу 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Запорізька область

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

  • Бердянськ – Запоріжжя.  
  • Токмак – Запоріжжя. Місце збору: вул. Шевченка, 5.
  • Енергодар — Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада. 

Луганська область﻿

  • Сєвєродонецьк – Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
  • Лисичанськ – Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
  • Попасна – Бахмут.  Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
  • с. Гірське – Бахмут. Місце зборів: вул. Гагаріна, 13.
  • Рубіжне – Бахмут. Місце зборів: вул. Чехова, 11, повідомив﻿ голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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