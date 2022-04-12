Верещук: 12 квітня працюватиме 9 гумкоридорів

На вівторок, 12 квітня, погодили роботу 9 гуманітарних коридорів у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Про це повідомила﻿ віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Запорізька область

Евакуація з міст Запорізької області відбуватиметься на власному транспорті. Також на блокпості в місті Василівка чекають пропуску автобуси, відправлені із Запоріжжя.

Бердянськ – Запоріжжя.

Токмак – Запоріжжя. Місце збору: вул. Шевченка, 5.

Енергодар — Запоріжжя. Місце збору автомобілів оголосить місцева влада.

Луганська область﻿