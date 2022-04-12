Мінагро: дефіциту яєць, курятини, молока та овочів не буде

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький виключає ймовірність дефіциту на курячі яйця, м'ясо птиці, молоко та овочі на внутрішньому ринку України, повідомляє Економічна правда.

Про це Висоцький заявив у ефірі національного телемарафону.

Відповідаючи на запитання щодо загибелі 4 мільйонів курей на птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг", заступник міністра повідомив, що до повномасштабного вторгнення Росії Україна експортувала до 40% яєць.

"У разі знищення цих об'єктів ми перш за все говоримо про скорочення експорту, але дефіциту на внутрішньому ринку не буде.

Аналогічна ситуація з м'ясом птиці або виробництвом молока: ті втрати, які зазнали, можуть становити до 10-15%, і це, перш за все, стосується скорочення експорту, але не викличе дефіциту на внутрішньому ринку" , – заявив Висоцький.

За його словами, цього року на заході та в центрі України буде збільшено площі під овочі, що входять до базового борщового набору – капуста, морква, буряк, картопля.