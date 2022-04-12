Британська розвідка: бої на сході України посиляться протягом 2-3 тижнів
Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує перенаправляти свої сили на цей напрямок, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
"Російські атаки, як і раніше, зосереджені на українських позиціях біля Донецька та Луганська, бої продовжуються в районі Херсона та Миколаєва, а також відновлюється наступ на Краматорськ", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що російські війська продовжують виходити з Білорусі, щоб передислокуватись для підтримки операцій на сході України.