Британська розвідка: бої на сході України посиляться протягом 2-3 тижнів

Бойові дії на сході України посилюватимуться протягом наступних двох-трьох тижнів, оскільки Росія продовжує перенаправляти свої сили на цей напрямок, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

"Російські атаки, як і раніше, зосереджені на українських позиціях біля Донецька та Луганська, бої продовжуються в районі Херсона та Миколаєва, а також відновлюється наступ на Краматорськ" , - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що російські війська продовжують виходити з Білорусі, щоб передислокуватись для підтримки операцій на сході України.