Nokia заявила про вихід з російського ринку
Фінська телекомунікаційна компанія Nokia оголосила про вихід із російського ринку. Про це йдеться у повідомленні компанії, повідомляє Новое время.
"З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було ясно, що подальша присутність у Росії неможлива. За останні тижні ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії. Тепер ми можемо оголосити про вихід із російського ринку", - заявили у фінській компанії.
У компанії зазначили, що з гуманітарних причин уряди західних країн висловили занепокоєння щодо ризику виходу з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури в Росії.
Також зазначені уряди наголосили на важливості забезпечення безперервного потоку інформації та доступу до Інтернету, "який відкриває перед росіянами перспективи з боку".
"Тому, коли ми вийдемо, ми намагатимемося забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж і подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", - наголосили в Nokia.
У компанії додали, що вихід із Росії не сильно позначиться на їхніх фінансових показниках — на частку РФ припадало менш як 2% чистих продажів Nokia.
На початку березня фінська телекомунікаційна компанія Nokia заявила, що не постачатиме обладнання російським операторам.