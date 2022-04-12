Резніченко: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область

Резніченко: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область
Фото: Facebook

Окупаційні війська обстріляли Дніпропетровську область, влучили в старий млин. Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у стару мельницю. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що на біля Дніпропетровської області тривають бої.

"Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", - написав Резніченко.

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