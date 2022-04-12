Резніченко: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область
Окупаційні війська обстріляли Дніпропетровську область, влучили в старий млин. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у стару мельницю. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
Він додав, що на біля Дніпропетровської області тривають бої.
"Поряд з нами у Херсонській області наші військові гатять орка, тому у наших прикордонних селах трохи гучно. Це працюють наші збройні сили. Не хвилюйтеся", - написав Резніченко.