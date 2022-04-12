Резніченко: війська РФ обстріляли Дніпропетровську область

Окупаційні війська обстріляли Дніпропетровську область, влучили в старий млин. Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У нас одна нічна тривога і один приліт, на жаль. У Синельниківському районі влучило у стару мельницю. Люди не постраждали" , - йдеться в повідомленні.

Він додав, що на біля Дніпропетровської області тривають бої.