Маляр: Міноборони перевіряє інформацію про застосування хімзброї в Маріуполі

Міноборони України перевіряє інформацію про можливе застосування Росією хімічної зброї у Маріуполі, повідомляє Новое время.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

"Станом зараз, ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що це. За попередніми даними, можу говорити, що є припущення, що це фосфорні боєприпаси були, можливо. Але остаточна офіційна інформація буде згодом" , - зазначила вона.

Маляр додала, що ризик застосування хімічної зброї існує, і він справді високий.

Нагадаємо, 11 квітня полк Азов повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових та цивільних у Маріуполі невідому отруйну речовину, яку скинули з безпілотника. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність та порушення координації.

Пізніше лідер Азова Андрій Білецький уточнив, що російські окупанти застосували хімічну зброю проти українських захисників на заводі Азовсталь у Маріуполі, постраждали троє людей.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що у Міноборони США зараз немає доказів того, що в Маріуполі російські окупанти застосували хімічну зброю.

Раніше цього дня Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що росіяни хочуть застосувати хімічну зброю проти українських військових, які тримають оборону Азовсталі в Маріуполі. Так званий представник псевдореспубліки "ДНР" Едуард Басурін заявив, що "треба розібратися з блокуванням заводу" та "звернутися до хімічних військ".

Водночас російські окупанти почали розповсюджувати фейки про нібито застосування хімічної зброї українськими військовими. У ЦПД наголосили, що українські військові повністю виконують Конвенцію про заборону хімічної зброї.