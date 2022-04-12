Європол оголосив про початок операції з пошуку активів підсанкційних росіян

Європейське поліцейське агентство (Європол) оголосило про початок операції з виявлення активів, що належать росіянам, які потрапили під санкції. Про це, з посиланням на повідомлення на сайті Європолу, повідомляє Європейська правда.

Нова операція матиме назву "Оскар". Вона буде проводитися у співпраці з країнами ЄС, Євроюстом, Європейським агентством прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

У Європолі відмічають, що операція такого масштабу триватиме щонайменше рік і включатиме ряд окремих розслідувань.