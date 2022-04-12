Глава Сумської ОВА: евакуюватися з області зараз не потрібно

Російські війська все ще залишаються на кордоні з Сумською областю. Однак ударного угрупування вони не мають.﻿ Про це, із посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького під час відеозвернення, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Щодо питання можливого вторгнення і загрози. Дійсно, війська на кордоні з Україною є. На кордоні із Сумською областю - є. Вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше, але наразі ми не спостерігаємо такого ударного угруповання" , - розповів Живицький.

Він також підкреслив, що триває робота над тим, щоб вторгнення не відбулося.

"Можете бути впевненими, що ми працюємо, військові працюють, всі працюють над тим, щоб не допустити ворога на Сумщину" , - наголосив Живицький.

Очільник Сумської ОВА також додав, що людям залишати територію області не потрібно.

"У разі, якщо буде якась загроза, ми обов'язково вам повідомимо. І сприятимемо тому, щоб люди вчасно змогли виїхати з території. Поки що такої загрози немає", - уточнив він.

Також Живіцький закликав усіх, у кого є робота та можливість сьогодні працювати, повертатися до області.