ДБР: російським підприємцям завадили вивезти з України 10 суден
Державне бюро розслідувань заявляє, що завадило російським підприємцям вивезти з України 8 вантажних суден та 2 танкера.
"Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера, які знаходились в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю", - йдеться в повідомленні.
Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів, додали в ДБР.
У понеділок, 11 квітня, працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.