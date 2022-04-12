Ситуація в регіонах: обстріли в Харкові, Херсонщина на межі гумкатастрофи

Херсонська область залишається на межі гуманітарної катастрофи, без електроенергії перебувають 106 населених пунктів. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій щодо ситуації в регіонах України станом на 8:00, повідомляє Укрінформ.

У Херсонській області продовжуються бойові дії та обстріли на територіях неподалік Дніпропетровської та Миколаївської областей. Є постраждалі, інформація уточнюється.

На Хмельниччині вночі під час повітряної тривоги росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту. Спалахнула пожежа. Його вже ліквідовано. Жертв немає.

У Харкові ворог продовжує обстріл цивільного населення. Росіяни з реактивних систем залпового вогню почали розкидати містом міни уповільненої дії. Увечері 11 квітня вони обстріляли 16-поверхову будівлю. За ніч та день внаслідок обстрілів на Харківщині понад 30 людей постраждали, вісім загинули. Точна кількість ще не встановлюється. Тривають бої у Ізюмському напрямку. Також були обстріли мирного населення та цивільної інфраструктури у Балаклії, Дергачівському, Чугуївському районах.

Продовжуються ворожі обстріли з артилерії на всій території Луганської області. Вчора найбільше постраждали житлові масиви Рубіжного, Лисичанська, Сєверодонецька та Новодружеська. У Лисичанську одного загиблого чоловіка, ще трьох людей поранено, двох вчасно евакуювали з-під обстрілів. ДСНС ліквідувала 17 пожеж.

В Очеретинській громаді Донецької області близько 4 години ранку почалися обстріли майже по всій лінії в районі сіл Новоселівка-3, Красногорівка, Водяне, Піски. Обстріли продовжуються по всій лінії навколо Авдіївки, поодинокі прильоти до старої частини міста. Наразі інформації про постраждалих та загиблих не надходило.

Водночас відносно спокійно ніч пройшла у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Київській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях .