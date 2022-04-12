Мерія: РФ позбавила жителів Маріуполя будь-якої медичної допомоги
Російські окупанти позбавили мешканців Маріуполя практично будь-якої медичної допомоги, припинивши роботу майже всіх лікарень міста, а єдину, що залишилася, використовують для своїх потреб. Про це у вівторок, 12 квітня, повідомив заступник мера Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.
За його словами, лише в деяких місцях, де окупанти облаштували так звані пункти "гуманітарної допомоги", можна отримати хоч якісь ліки, але їх дуже мало.
"Специфічних ліків немає, інсулін лишається проблемою. Усі лікарні з міста депортовані разом з лікарями, крім однієї, захопленої та працюючої виключно на лікування поранених окупантів. Ні Червоний хрест, ні українську гуманітарну допомогу до міста не допускають", — розповів Андрющенко.