Мерія: РФ позбавила жителів Маріуполя будь-якої медичної допомоги

Російські окупанти позбавили мешканців Маріуполя практично будь-якої медичної допомоги, припинивши роботу майже всіх лікарень міста, а єдину, що залишилася, використовують для своїх потреб.﻿ Про це у вівторок, 12 квітня, повідомив заступник мера Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

За його словами, лише в деяких місцях, де окупанти облаштували так звані пункти "гуманітарної допомоги", можна отримати хоч якісь ліки, але їх дуже мало.