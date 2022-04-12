Україна пропонує "іранську модель" санкцій для російського газу

Україна пропонує міжнародним партнерам застосувати "іранську модель" санкцій щодо "Газпрому", коли російський газ ітиме в ЄС, але кошти за нього не надходитимуть в Росію, а перераховуватимуться на спеціальні депозитні рахунки, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Ярослав Демченков на полях організованої Енергетичним співтовариством конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок у Відні.

"Що стосується трубопровідного природного газу з Росії, то його зараз найбільш складно замістити. Він становить 40% загального імпорту ЄС. Ми пропонуємо "іранську модель" санкцій: природний газ дозволяється від "Газпрому" до Європи, але всі кошти зберігаються на спеціальних депозитних рахунках у європейських банках, доки Росія не виконає визначені умови" , - зазначив Демченков.

За його словами, таким чином гроші не йтимуть безпосередньо в Росію і не будуть фінансувати її війну проти України.

Заступник міністра енергетики наголосив на тому, що в ЄС, зокрема у Німеччині, "дуже довго цементувався міф про те, що Європа помре без російських енергоресурсів". Однак насправді ситуація абсолютно протилежна – "це російська енергетика помре без Європи".

"ЄС для російського газу залишається єдиним великим ринком збуту. Без європейського ринку росіянам треба буде зупинити свої газові родовища, законсервувати їх, а потім, коли вони стануть їх відновлювати, то буде втрачено 70% газових родовищ. Тому якщо Путін і вирішить зблефувати і зупинити постачання газу в Європу, то він просто зруйнує свою газову інфраструктуру" , - заявив він.

За словами Демченкова, що стосується скрапленого природного газу (СПГ) з Росії, то ЄС може повністю від нього відмовитися, що стане "вірним сигналом для ринку та бізнесу".

"У 2021 році загальне постачання російського СПГ становило менш як 8% світових поставок. Майже половина імпортувалася Європою. Але повне ембарго ЄС на імпорт російського СПГ буде нести незначний ризик, оскільки ці обсяги можуть бути легко замінені збільшенням виробництва в 2022 році іншими постачальниками" , - зазначив він.

Заступник міністра енергетики також вказав на те, що Євросоюз спроможний повністю відмовитися і від російських нафтопродуктів:

"Європа імпортує приблизно 15% дизельного палива загального споживання з Росії. Це може бути замінено збільшенням внутрішнього виробництва та додатковим імпортом з Північної Америки та Азії".