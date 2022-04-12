ГУР: Росія планує теракти на своїй території для звинувачення ЗСУ

Росія планує теракти на своїй території задля нагнітання паніки щодо чуток про наступ українських добровольчих батальйонів. Про це повідомила﻿ пресслужба Головного управління розвідки України.

«Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму» , - заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.

Він переконаний, провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.

«Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів» , - сказав він.

Буданов вважає цілком можливим варіант, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення.