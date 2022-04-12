ГУР: Росія планує теракти на своїй території для звинувачення ЗСУ
Росія планує теракти на своїй території задля нагнітання паніки щодо чуток про наступ українських добровольчих батальйонів. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки України.
«Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму», - заявив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов.
Він переконаний, провальне виконання плану з мобілізації в Росії змушує пускати в дію брудні сценарії, щоб емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше його консолідувати проти українців.
«Для цього вони планують вибухи в російських житлових будинках чи ракетні обстріли, щоб звинуватити в цьому Збройні сили України та добровольчі батальйони, щоб створити емоційну картину «звірств українських націоналістів», - сказав він.
Буданов вважає цілком можливим варіант, що ці теракти подаватимуться як помста українців за Бучу і Краматорськ і як виправдання жорстокості проти українського мирного населення.
«Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп», - додав Буданов.