Гетманцев розповів, що в умовах війни буде з відшкодуванням ПДВ

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав три джерела коштів для відшкодування ПДВ підприємствам, діяльність яких вкрай важлива для економіки України, повідомляє УНІАН.

Про це він повідомив у ефірі інформаційного телемарафону.

"З приводу відшкодування ПДВ. Це ті кошти, які можуть бути використані тими підприємствами, які виробляють товари першої необхідності, тими підприємствами, які виробляють товари для військово-промислового комплексу, для відновлення оборотних коштів. Безумовно, ми не зможемо відшкодувати ПДВ всім, і я про це відверто кажу – в умовах війни це неможливо. Але це буде значною допомогою для тих підприємств, діяльність яких вкрай важлива для економіки держави в цілому" , - зазначив Гетманцев.

Він пояснив, звідки держава братиме кошти на відшкодування ПДВ.

"Про джерела. Джерел у нас три: перший – це допомога від наших партнерів, вона дуже суттєва, хоча над цим необхідно працювати й необхідно її збільшувати; другий – це облігації військові, які щовівторка розміщуються Міністерством фінансів на ринку і поповнюються десь приблизно на 5 млрд від випуску; третій - безумовно, це оподаткування" , – зазначив Гетманцев.

Голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підкреслив, що податки не скасовані, але значно спрощено систему оподаткування.