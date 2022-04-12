Зеленський вимагає конкретних термінів відмови ЄС від російського газу і нафти

Президент України Володимир Зеленський вимагає конкретних термінів відмови країни Європейського союзу від російського газу і нафти. ﻿Про це, з посиланням на звернення Зеленського до парламенту Литви, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Не можна чекати розробки ще 7, 8, 9,10...20 пакету санкцій проти Росії. Щоб прийняти по-справжньому потужні рішення, зробити вже зараз все необхідне. У шостому санкційному пакеті Євросоюз може це зробити і повинен обов'язково включити туди нафту, обов'язково санкціонувати російські банки, але все, а не частина" , - заявив президент.

Він також підкреслив, що ЄС не потрібно робити демонстрацій.