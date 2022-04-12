Путін: цілі в Україні будуть виконані, вони благородні

Путін: цілі в Україні будуть виконані, вони благородні

Президент Росії Володимир Путін назвав "благородними" цілі так званої "спецоперації" в Україні. Про це він заявив під час відвідування космодрому Східний з Олександром Лукашенком у вівторок, 12 квітня, повідомляє Корреспондент.

 "Немає жодних сумнівів, що цілі і завдання операції в Україні будуть виконані, вони благородні – допомога людям Донбасу", – сказав Путін. 

За його словами, "зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу". 

Також Путін заявив, що російські війська в Україні "діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно".

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