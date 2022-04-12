Путін: цілі в Україні будуть виконані, вони благородні

Президент Росії Володимир Путін назвав "благородними" цілі так званої "спецоперації" в Україні. Про це він заявив під час відвідування космодрому Східний з Олександром Лукашенком у вівторок, 12 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Немає жодних сумнівів, що цілі і завдання операції в Україні будуть виконані, вони благородні – допомога людям Донбасу" , – сказав Путін.

За його словами, "зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу".