Литва прийняла майже 44 тисячі українських біженців

У Литві зареєстровано майже 43,8 тисячі біженців з України, 18,2 тисячі з них – неповнолітні. Про це свідчать оприлюднені у вівторок дані Департаменту статистики Литви, повідомляє Європейська правда.

Минулої доби в Литві зареєстровано 857 біженців, з них 334 - неповнолітні, серед яких 87 дітей до шести років. Тижневий середньодобовий показник осіб, котрі прибувають з України, за останніми даними, становить 489 осіб.

Близько третини українців зареєстровані у Вільнюському центрі реєстрації, близько 6 тисяч – у Каунаському центрі. Майже 4,9 тисячі біженців, які прибули до Литви, - це діти віком до шести років, 13,4 тисячі - віком від 6 до 18 років. Понад 1,9 тисячі - люди віком від 65 років.

Більшість прибулих подали прохання про надання тимчасової посвідки на проживання через гуманітарні причини. Більшість тих, хто прибуває, - жінки та діти.