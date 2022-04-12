ОВА: війська РФ убили понад 400 мирних жителів Бучанської громади

У Бучі триває ексгумація тіл з однієї із братських могил біля храму святого апостола Андрія Первозванного, повідомляє УНІАН.

Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

"За період окупації загарбники вбили понад 400 мешканців Бучанської громади" , - додав він.

Як повідомлялося, увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Під час зачистки від ДРГ та нерозірваних боєприпасів у Бучі українські захисники знайшли братську могилу із понад 280 тілами мирних жителів із ознаками насильницької смерті.