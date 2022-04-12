СБУ: РФ планувала створити "народні республіки" у західних областях

Кремль планував створити "народні республіки" у західних областях України, почавши роботу ще влітку 2021 року. Про це, з посиланням на СБУ, повідомляє Українська правда.

Один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством.

На нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором "схеми". Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада "сама не піде у відставку", то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх військовослужбовців АТО, і забезпечити їх зброєю.

Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну.

СБУ викрила мережу, затримала організатора та ключових осіб на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях.

Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора.