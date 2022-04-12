В Україні попередили масштабну кібератаку на об'єкти енергетики

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попередила масштабну кібератаку. Зловмисники намагалися вивести з ладу об’єкти енергетики.﻿ Про це, із посиланням на CERT-UA, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Зазначається, що кіберзлочинці планували використати шкідливі програми Industroyer2 та CaddyWiper. Їхній задум передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів енергетичного підприємства, а саме:

електричних підстанцій - за допомогою шкідливої програми Industroyer2. Водночас кожен файл містив статично вказаний набір унікальних параметрів для відповідних підстанцій;

електронних обчислювальних машин під управлінням операційної системи Windows (комп’ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць АСУ ТП) - за допомогою шкідливої програми руйнівної дії CaddyWiper;

серверного обладнання під управлінням операційної системи Linux - за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів;

активного мережевого обладнання.

Організація, яка була жертвою хакерів, зазнала двох атак. Перша з них відбулася не пізніше лютого 2022 року, а інша планувалася на вечір 8 квітня.