Нацбанк: споживча інфляція у березні прискорилася до 13,7%

У березні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,7% із 10,7% у лютому, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

"У березні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі прискорилася до 13,7% (із 10,7% у лютому). У місячному вимірі ціни зросли на 4,5%", - йдеться в повідомленні.

У НБУ пояснюють прискорення інфляції порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад росії на Україну. Крім того, прискорення інфляції може пояснюватися ймовірним значним зростанням цін у частково захоплених областях через блокування російськими загарбниками постачання товарів. Передусім стрімко зросли ціни на продукти харчування, фармацевтичні товари та пальне.

Зокрема, темпи зростання цін на оброблені продовольчі товари збільшилися до 16,6% (рік до року). Прискорилося подорожчання майже всіх товарів, що належать до цієї групи: молочної продукції, м'ясних, макаронних, кондитерських виробів, безалкогольних напоїв.

Водночас, темпи зростання цін на хліб у річному вимірі залишалися стабільними, а на соняшникову олію – надалі сповільнювалися, зокрема через ефекти бази порівняння.

Темпи зростання цін на непродовольчі товари також прискорилися, але в річному вимірі залишилися порівняно невисокими (3,6% р/р) з огляду на фіксований курс гривні та переорієнтацію попиту громадян на першочергові товари. Пришвидшилося зростання вартості товарів для дому, зокрема через обмежену роботу закладів торгівлі. Водночас ціни на одяг та взуття і надалі знижувалися.

Зростання цін на сирі продукти харчування відчутно прискорилося - до 20,7% р/р. Унаслідок обмеженої пропозиції швидше дорожчали овочі борщового набору. Зростали також ціни на імпортні та тепличні овочі (огірки, помідори, кабачки, баклажани).

Відновилося зростання цін у річному вимірі на фрукти, передусім банани та цитрусові, через складнощі з їх імпортуванням на тлі блокування морських шляхів та збільшення виробничих витрат бізнесу. Вищими темпами дорожчали крупи та продукція тваринництва: м’ясо, яйця та молоко.

Незначно збільшилися темпи зростання адміністративно регульованих цін (до 12,7% р/р)

НБУ зазначає, що темпи зростання цін на пальне у березні становили 30% р/р. На тлі підвищення цін на пальне дорожчали транспортні послуги. Прискорилося також зростання цін на фармацевтичні товари, віднесені до державного моніторингу, алкогольні напої та тютюнові вироби.