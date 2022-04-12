Маляр: после юга и востока РФ попытается захватить всю Украину

Южные и восточные области для врага – стратегические цели, прежде чем попасть на всю страну. Об этом в эфире общенационального канала сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя военную ситуацию на юге Украины, повідомляє Укрінформ.

"Юг также сегодня, как и Восток, концентрирует на себе большие усилия врага завоевать эту территорию. Это те цели промежуточные, которые ставит перед собой враг перед тем, как нацелиться на всю Украину во второй раз. Ибо впервые они это делали в 2014 году. Поэтому Юг представляет для врага, как и восток, стратегический интерес, это понятно. И на сегодняшний день действительно это очень сложная ситуация, здесь нечего скрывать", – отметила Маляр.

Отвечая на вопрос, как долго продлится процесс разминирования освобожденных территорий, замминистра отметила, что это очень длительный процесс.