ДПСУ: Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю
Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Придністров'ям й Білоруссю. Це необхідно, аби запобігти ескалації на цих напрямках, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Як і на кордоні з Молдовою, на ділянці з Придністров'ям, так і на кордоні з Білоруссю посилені заходи безпеки для того, щоб не допустити ескалації на цих напрямках. Навіть більше - зараз розглядається можливість вторгнення з Республіки Білорусь в Україну", - заявив Демченко.