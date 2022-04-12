ДПСУ: Україна посилює заходи безпеки на кордонах з Білоруссю

Україна посилила заходи безпеки на кордоні з Придністров'ям й Білоруссю. Це необхідно, аби запобігти ескалації на цих напрямках, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.