Валютний ринок в умовах війни: день 48-й

У вівторок 12 квітня робота міжбанківського валютного ринку триває в уже звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ (публікуються із затримкою на добу), у п'ятницю, 8 квітня, загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті різко знизився і склав 69,54 млн доларів. З них операцій у доларі США пройшло на 46,82 млн. доларів. Тобто, як і протягом минулого тижня, більшість операцій у п'ятницю пройшло в американському доларі.

За даними Нацбанку, у п'ятницю обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів перевищував обсяг заявок на покупку на 52 млн. доларів.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

Національний банк проводить також угоди у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 14.30 вівторка євро купують по 31,7758 гривень, а продають по 32,0936 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 12 квітня зріс майже на 16,4 млрд. і склав 66 427 млн. гривень.

Міністерство фінансів сьогодні проводить черговий аукціон із розміщення військових держоблігацій. Інвесторам будуть запропоновані два випуски у гривні – на 7 та 14 місяців.

На готівковому валютному ринку спостерігається стабілізація ціни «американця» у певному діапазоні. Так, у столиці долар подорожчав приблизно на 20-30 копійок, із вчорашніх 32,15-32,20 до 32,40-32,50 гривень. Але власне цінник просто повернули на рівень минулих вихідних. В обласних центрах коливання ціни порівняно із вчорашнім днем не перевищує 10-15 копійок. При цьому фіксується подальше звуження спреду, яке на Західній Україні дійшло до 10 копійок. Найдешевший долар сьогодні продають в Івано-Франківську та Мукачеві – по 32,10 гривень.

Євро на FOREX сьогодні опустилося з 1,0887 до 1,0853 долара, після чого ще раз спробувало вирости - і знову повернулось до того ж рівня. Вже тричі євро відбивається від рівня 1,0853. Готівкове євро продовжує дорожчати: у Києві вчора вдень його продавали 36,00-36,15 гривень, а сьогодні – вже 36,20-36,30 гривень. Водночас у Львові, наприклад, євро сьогодні можна купити на гривню дешевше, по 35,15 гривень.

Криптовалюта №1 «біткойн» вночі різко впала в ціні: на біржі Binance ціна біткойна опускалася до 39200 $. Криптовалюту, що подешевшала, почали активно купувати, і зараз її ціна скоригувалась до 40464 доларів.

У закритій частині форуму порталу для передплатників відкрилася спеціальна тема з пропозиціями про купівлю-продаж криптовалют за гривню та готівкову валюту, де перевірені оператори крипторинку виставляють свої пропозиції.