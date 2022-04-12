Влада Маріуполя підтвердила дані про хімічну атаку РФ на місто

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов підтвердив інформацію про хімічну атаку російських окупантів на місто, повідомляє Новое время.

"Ми не можемо надати більш детальну інформацію. Але в нас є підтвердження від військових, що це сталося" , — сказав Орлов у коментарі журналістам.

Медики пояснюють, що у всіх постраждалих були однакові симптоми: почервоніння обличчя, підвищення артеріального тиску, сухість та печія в області глотки, слизових ділянок очей, задуха.

Зараз усі постраждалі в "задовільному стані" .

Раніше 11 квітня полк Азов повідомив, що російські окупанти використали проти українських військових та цивільних у Маріуполі невідому отруйну речовину, яку скинули з безпілотника. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність і порушення координації.

Пізніше лідер Азова Андрій Білецький уточнив, що російські окупанти застосували хімічну зброю проти українських захисників на заводі Азовсталь у Маріуполі, постраждали троє людей.