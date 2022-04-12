Зеленський: Буча – це лише один із символів злочинів військових РФ

Місто Буча є одним із символів злочинів російських військових. Але те саме вони робили й у інших містах, де їм удалося тимчасово закріпитися. Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до парламенту Литви, повідомляє Укрінформ.

"Повсюди в країні, де побували окупанти, вздовж доріг, у дворах, у скверах, на городах – усюди поховання людей, чиї тіла не змогли відвезти на цвинтарі. І це все за період у кілька тижнів російської окупації. Десь місяць", – розповів президент.

Він додав, що в районах навколо столиці, а також у Чернігівській, Сумській областях та на півночі України відбувалося те саме.

"Весь світ запам'ятав назву міста Буча. Але це лише один із символів злочинів російських військових. Можна взяти будь-яке інше місто з тих, де вони змогли на якийсь час закріпитися. Взяти будь-яке село – окупанти робили там те саме, що й у Бучі..." Що ж тоді на Сході нашої країни, де російські війська досі залишаються? Що тоді на Півдні? А що, ми навіть не можемо уявити, у Маріуполі, Волновасі, майже знищених російською армією?" – сказав Зеленський.

Він зазначив, що російські офіційні особи та державні пропагандисти заперечують злочини, учинені їхньою армією, і кажуть, що це інсценування.

За його словами, вони брешуть навіть у відповідь на очевидні факти, які переконують усіх у світі.