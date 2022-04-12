У Генштабі прокоментували вручення повісток на вулиці

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що не бачать проблеми та порушень, коли повістки у військкомат вручають чоловікам на вулицях чи блокпостах, повідомляє Українські Новини.

"Усім не вручають же. Якщо людина не з'явилася в територіальний центр комплектування та соцпідтримки, а вона мала з'явитися і тут з'явилася можливість дати їй повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми" , - повідомили у Генштабі.

У відомстві повідомили, що всім поспіль повістки не вручають, а лише тим, які не прийшли до військкомату (ТЦК та соцпідтримки) та про них є відповідна інформація у базі.

При цьому в Генштабі зазначили, що чоловіки мають самі з'явитися до територіальних центрів комплектування.

Також у відомстві нагадали, що за ухилення від служби передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.