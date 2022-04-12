Міноборони: РФ не має військової стратегії, планування – ситуативне
Російська армія сьогодні воює, орієнтуючись на бойову ситуацію. У командування ворога стратегії немає, планування - ситуативне. Інтереси супротивника - схід та південь України. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє Корреспондент.
Вона зазначила, що хоч територія, охоплена воєнними діями, поменшала, інтенсивність боїв не спадає. На захоплених територіях ситуація складна. З північних районів супротивник вивів свої війська, щоб перегрупуватися, відпочити та укріпитися.
"Вони шукають сьогодні засоби, щоб зібрати особовий склад, у них із цим проблеми незважаючи на те, що вони завжди говорили, що у них мільйон людей особового складу... Буде завдано удару звідти чи ні - однозначно не можна стверджувати", - сказала Маляр під час телемарафону.
Заступник міністра наголосила, що якщо до 24 лютого РФ мала чіткі стратегічні плани, то зараз це планування відбувається ситуативно, "на кілька днів".
"Є спільна військова концепція, але частина дій, вжитих російськими військами, і рішення, прийняті Путіним, виходять за рамки військової логіки, вони емоційні іноді, часто ірраціональні. Тому тут не можна однозначно щось передбачати. Ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію. Ризик страшних сценаріїв для України існує", - повідомила Маляр, додавши, що також є ризик застосування ворогом хімічної зброї.