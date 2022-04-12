Путін: те, що відбувається в Україні, – трагедія, але вибору не було

Президент Росії Володимир Путін назвав те, що відбувається в Україні, трагедією. Про це він заявив на пресконференції з Олександром Лукашенком на космодромі "Східний" у вівторок, 12 квітня, повідомляє Корреспондент.

"Те, що відбувається в Україні, - трагедія, але жодного вибору Росія не мала" , - сказав Путін.

Він відзначив, що переговори з Україною почалися завдяки Лукашенку.

Сам Лукашенко підтримав версію Росії щодо трагедії в Бучі, назвавши її "спецоперацією Британії".

Він знову заявив, що "якби Росія хоч трохи запізнилася з операцією, то по російській території було б завдано нищівного удару".

Також Путін повідомив, що обговорив з Лукашенком формування єдиного оборонного простору і питання безпеки, уточнили плани навчань.