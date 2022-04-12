Путін: те, що відбувається в Україні, – трагедія, але вибору не було
Президент Росії Володимир Путін назвав те, що відбувається в Україні, трагедією. Про це він заявив на пресконференції з Олександром Лукашенком на космодромі "Східний" у вівторок, 12 квітня, повідомляє Корреспондент.
"Те, що відбувається в Україні, - трагедія, але жодного вибору Росія не мала", - сказав Путін.
Він відзначив, що переговори з Україною почалися завдяки Лукашенку.
Сам Лукашенко підтримав версію Росії щодо трагедії в Бучі, назвавши її "спецоперацією Британії".
Він знову заявив, що
"якби Росія хоч трохи запізнилася з операцією, то по російській території було б завдано нищівного удару".
Також Путін повідомив, що обговорив з Лукашенком формування єдиного оборонного простору і питання безпеки, уточнили плани навчань.