У НАТО прогнозують більш масштабний етап війни в Україні

Заступник генсекретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що другий етап повномасштабної війни в Україні є "неминучим". Про це, посилаючись на європейські ЗМІ, повідомляє Новое время.

За словами Джоане, перегрупування російських військ, поповнення величезних втрат, яких вони зазнали під час першого етапу війни, проблеми тилового забезпечення та бойової підготовки, "указують на те, що на нас незабаром чекає вступ у другий, дуже кровопролитний етап війни" .

"Другий етап [буде] складнішим і відрізнятиметься за характером від першого, на значно ширшому фронті, - як на сході, на Донбасі, так і на півдні, у напрямку Криму та Маріуполя. Тож, за нашими оцінками, ми вступаємо в другий, ще складніший етап цієї війни, яка, схоже, затягується... Військова складова буде набагато ближчою до класичної війни, а не до того, що ми бачили в перші шість тижнів війни, і, на жаль, будуть втрати серед цивільного населення" , - сказав заступник генсека НАТО.

Джоане сказав, що треба бути готовими до того, що війна затягнеться, а союзники по НАТО "повні рішучості підтримувати Україну стільки, скільки потрібно" і допомагають нашій країні підготуватися до нового етапу.

Дії російських окупантів в Україні, зокрема умисне вбивство мирних жителів, він назвав надзвичайно варварськими та дикими.