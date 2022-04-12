Разведка: российские военные не получают доплат за войну в Украине

Вояки російської 47 танкової дивізії, що брали участь у боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат.﻿ Про це поінформувала пресслужба Головного управління розвідки Міноборони, повідомляє Укрiнформ.

"Військовослужбовці РФ з 47 танкової дивізії, що брали участь в боях проти України, не отримали обіцяних додаткових доплат. Останні доплати, які вони отримали, це 2 відсотки до окладу за «навчання» ще до початку війни" , - зазначає ГУР МОУ у Фейсбуці.

При цьому, за інформацією розвідки, статус "ветерана" у РФ теоретично можуть отримати тільки ті, хто зазнав поранення, лікувався у шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень. Військовики бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але їх ігнорують. Як наслідок, військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій, констатують у ГУР.

Зазначається, що додатковим чинником для відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ. Російське командування віддало наказ транспортувати їх невеликими партіями, сподіваючись, що це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад.

За інформацією розвідки, щоб не допустити масових звільнень через небажання брати участь у бойових діях в Україні, до військового контракту армії РФ включають положення про згоду на виконання завдань у районах військових дій, незалежно від місця їх проведення.