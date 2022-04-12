У ЄС зробили заяву через можливе застосування РФ хімзброї в Маріуполі

У ЄС заявили, що стежать за інформацією про можливе застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі, і нагадали Москві, що її використання є військовим злочином, повідомляє Корреспондент.

Відповідну заяву у вівторок, 12 квітня, зробила прессекретар Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі.

"Ми бачили повідомлення ЗМІ про можливе використання хімічної зброї російськими військами в Маріуполі після того, як українські військові мали ознаки хімічного отруєння. Ми уважно стежимо за ситуацією" , – сказала Массралі.

Вона наголосила, що використання хімічної зброї, включаючи токсичні хімікати як зброю, за будь-яких умов є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, яку також підписала Росія.