У ЄС зробили заяву через можливе застосування РФ хімзброї в Маріуполі
У ЄС заявили, що стежать за інформацією про можливе застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі, і нагадали Москві, що її використання є військовим злочином, повідомляє Корреспондент.
Відповідну заяву у вівторок, 12 квітня, зробила прессекретар Європейської комісії із закордонних справ і політики безпеки Набіла Массралі.
"Ми бачили повідомлення ЗМІ про можливе використання хімічної зброї російськими військами в Маріуполі після того, як українські військові мали ознаки хімічного отруєння. Ми уважно стежимо за ситуацією", – сказала Массралі.
Вона наголосила, що використання хімічної зброї, включаючи токсичні хімікати як зброю, за будь-яких умов є порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, яку також підписала Росія.
"Це також військовий злочин і серйозне порушення міжнародного гуманітарного права. Це повністю неприйнятно і є загрозою для всіх нас", – сказала спікер і додала, що відповідальні за використання хімікатів як зброї будуть притягнуті до відповідальності.