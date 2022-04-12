Україна може утилізувати 5 тис одиниць техніки РФ на металобрухт

Українська армія за сім тижнів війни (до 8 квітня) знищила 5 тис. одиниць російської техніки, перетворивши її на купу металу, який можна використати для відновлення інфраструктури країни, але спочатку цю техніку потрібно правильно утилізувати. Про це йдеться у матеріалі Forbes, повідомляє Укрiнформ.

«З 85 тисяч тонн близько 75 тис. т – вуглецева та нержавіюча сталь; 2,5 тис. т – алюміній; 1 тис. т – мідь; понад 360 т титану та магнію, а також 10 кг платини, 18 кг золота та 1,2 тонни срібла» , – порахували журналісти.

Вказується, що у 2021 році загальна заготівля металобрухту в Україні – 4,1 млн т. Українські металургійні заводи для виробництва сталі використали 80% цього металобрухту.

Якщо утилізувати всю військову техніку, а метали продати, то можна отримати близько 45 млн дол., зокрема 31 млн дол. принесе брухт чорних металів; 8 млн дол. – мідь; 4 млн дол. – алюміній; 1 млн дол. – інші кольорові метали; 1 млн дол. – дорогоцінні метали.

Але військовий брухт має свою специфіку: його утилізація є складнішим і трудомістким процесом, що вимагає контролю з боку держави.