CNN: зафіксовано рух у бік Донбасу великої колони військ РФ

У районі Матвієвого кургану в Ростовській області помітили велику колону військової техніки РФ, яка рухається у бік Донбасу. Про це йдеться у матеріалах CNN, повідомляє Укрiнформ.

У американському виданні проаналізували опубліковані у соцмережах відео з російськими військовими машинами, які були помічені поблизу Матвєєва кургану. І виявили, що колона прямує на північний захід, у напрямку Донбасу.

"Видно, що машини дивляться на північний захід, у бік Донбасу" , - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, посилаючись на дані розвідки, заявив, що російські війська проводять перегрупування, поповнення особового складу та забезпечення підрозділів ресурсами для нового масштабного наступу на сході України, який може відбутися за кілька тижнів.