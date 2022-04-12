Подоляк прокоментував заяву Путіна про "захист Донбасу"

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Володимира Путіна про те, що в Росії є благородна ціль - допомога людям на Донбасі.

Відповідний допис Подоляк опублікував у Twitter﻿.

"Росія заявляє, що її мета в Україні – "захистити людей на Донбасі". Просто цієї миті російські мобільні крематорії спалюють тіла тисяч цивільних у Маріуполі, другому за розміром місті Донецької області. Ті хто вижив, умирають з голоду. Від чого ви їх захищаєте? Від життя?" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Путін заявив﻿, що завдання Росії в Україні будуть виконані та назвав їх благородними.