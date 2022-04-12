ОК "Південь": РФ не наважується атакувати Одесу з моря через шторм та готовність ЗСУ

Ворожі кораблі не наближаються до узбережжя Одеської області, знаючи про готовність до відбиття атак підрозділами берегової оборони ЗСУ, а також через штормову погоду в північно-західній частині Чорного моря. Тому залишається ризик хіба що ракетних ударів із боку тимчасово окупованого Криму. Про це заявив представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, повідомляє Укрiнформ.

«Загарбники продовжують вишукувати способи покращити своє положення на миколаївському напрямку, але наші війська зброєю зупиняють підступні спроби жалюгідної партизанщини, не залишаючи ворогу шансу… Також у Чорному морі зберігається штормова погода з прогнозованим погіршенням - для висадки десанту умови несприятливі» , - зазначив він у Телеграмі.

Втім, за його словами, загроза ракетних атак як із моря, так і тимчасово окупованого Криму залишається.

Як зазначив полковник Назаров, рашисти, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують використання на півдні України цивільного населення як живий щит, а також розміщують техніку у дворах та нахабно вселяються у житлові будинки. Більше того, вдаються до практики ведення боїв у цивільному одязі, маскуючи свою приналежність до ганебної армії.