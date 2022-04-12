Путін: переговори з Україною зайшли в глухий кут після Стамбула

Російський диктатор Владімір Путін стверджує, що Україна "відійшла від домовленостей", досягнутих у Стамбулі 29 березня, і переговори зайшли в глухий кут, повідомляє Новое время.

"Ми вийшли на певний рівень домовленостей у Стамбулі, які полягали в тому, що гарантії безпеки для України — а українська сторона вимагає для себе дуже жорсткі гарантії безпеки — не поширюватимуться на територію Криму, Севастополя і Донбасу… Українська сторона відійшла від своїх домовленостей у Стамбулі. Тепер уже вимоги безпеки — це одне, а питання регулювання відносин щодо Криму, Севастополя та Донбасу виносяться за межі цих домовленостей. Тобто, знову повернулися в тупикову для себе і для всіх нас ситуацію" , — заявив Путін після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.

Схожі заяви раніше робив голова МЗС країни-агресора Сергій Лавров. Після цього радник глави Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що в рамках переговорного процесу Україна ніяк не взаємодіє з групою Лаврова, а офіційні російські переговорники такого не казали.

Подоляк також наголосив, що росіяни традиційно вкидають у публічний простір провокаційні заяви, намагаючись тиснути на позиції України.

"Ключове — запропонована Україною формула гарантій безпеки. Чітка, продумана, з великою кількістю запобіжників. Важливих змін може бути. Наразі триває робота юридичних підгруп щодо точності та відповідності формулювань. Не більше того", – сказав він.

У зв'язку із цим Подоляк закликав "орієнтуватися на офіційну позицію України, а не на чергові провокаційні заяви російських топів" .

"Просуваючи наш проект угоди, в якій чітко та в повному обсязі викладено всі наші початкові ключові позиції та вимоги", - зазначив він у коментарі "Українській правді".

Пізніше Подоляк повідомив, що переговори відбуваються важко.