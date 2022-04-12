У семи областях почали відновлювати зруйновану інфраструктуру

У семи областях України розпочинається процес відновлення на територіях, де припинені або частково припинені бойові дії.﻿ Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу, повідомляє Укрiнформ.

«Станом на зараз проведено збір даних із семи областей, в яких припинені або частково припинені бойові дії, щодо руйнувань. Маємо можливість почати процес відновлення. На території Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей розташовано понад шість тисяч населених пунктів. Майже півтори тисячі з них перебували під окупацією» , - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що у 38% населених пунктах вже активовано роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.

Також 13 сіл та міст Херсонщини отримали гуманітарну допомогу. Роботу гуманітарних штабів розпочато на території 95 населених пунктів. Її організовують обласні військові адміністрації спільно з ДСНС.

За словами Тимошенка, було відкрито тимчасовий насипний міст у Романівці, що поєднує Ірпінь, Бучу, Гостомель, Ворзель із Києвом. Роботи тривали п'ять днів і велися цілодобово.

Заступник керівника ОП зауважив, що частина Харківської області залишається окупованою, там тривають бої. Проте на дорозі M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва проводяться роботи з прибирання залишків знищеного окупантами цивільного транспорту та ворожої військової техніки: вивезли чотирнадцять одиниць. На трасі М-18 Мерефа-Лозова йде ямковий ремонт. Цими дорогами пролягають евакуаційні маршрути з регіону.

Також Тимошенко повідомив, що Сумщина активно відновлює свою інфраструктуру. У місті комунальники, місцеві жителі та волонтери здійснюють санітарне очищення вулиць, вивозять сміття. У домівках мешканців двох районів Тростянця та села Люджа вже є світло.

В Охтирці проводиться підключення житлових будинків до водопостачання.

Крім того, на Чернігівщині розпочато влаштування тимчасових переправ біля сіл Смолин та Якубівка.

Вже майже тиждень ведуться відновлювальні роботи і на Житомирській трасі: її прибирають, розчищають від понівечених автівок і техніки, паралельно демонтують зруйнований міст поблизу Стоянки та споруджують тимчасову переправу.

Зокрема, на Житомирщині будують тимчасові переправи через річку Грезля та Ірша в Коростенському районі. Проводиться розмінування села Веселівка.

Усього, за словами Тимошенка, розміновано 168 населених пунктів із півтори тисячі, що перебували під окупацією.

Також на території Київської області вже працює сто двадцять вісім штабів ДСНС. Понад чотириста населених пунктів вже поновили роботу Національної поліції.