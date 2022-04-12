Збитки, завдані економіці України через війну, досягли $600 млрд

За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування та пошкодження цивільної та військової інфраструктури, задокументовані в публічних джерелах, зросли на $12,2 млрд. Загальні втрати коливаються від $564 млрд до $600 млрд, повідомляє Укрiнформ.

Про це свідчать дані аналізу, який здійснюється в межах проєкту «росія заплатить» аналітичним підрозділом Київської школи економіки (KSE) та волонтерами із партнерських організацій.

Згідно з дослідженням, станом на 11 квітня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури, тільки на основі публічних джерел, сягнула $80,4 млрд, або 2,4 трлн грн.

За спільними оцінками Мінекономіки та KSE, загальні втрати економіки України через війну, враховуючи як прямі, так і непрямі втрати - зниження ВВП, припинення інвестицій, відплив робочої сили, додаткові витрати на оборону та соціальну підтримку, - коливаються від $564 млрд до $600 млрд.

У цілому, за даними дослідників, за 47 днів російської агресії в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23 тис. кілометрів доріг, 37 тис. квадратних метрів житлового фонду, 319 дитсадків, 546 закладів освіти, 205 медзакладів, 145 заводів та підприємств. Крім того, внаслідок війни постраждали щонайменше 54 адміністративні будівлі, 277 мостів і мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів та 2 порти.

Крім того, станом на 8 квітня пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 74 релігійні споруди та 62 інші культурні споруди.

За даними аналітиків, найбільше зростання вартості втрат на поточному тижні - за статтею «житлова нерухомість», що спричинено як збільшенням руйнувань, так і уточненням даних щодо попередніх руйнувань, а також певних коригувань у методиці оцінки.

Друга за величиною причина зростання – втрата активів підприємств. Також в оновлених розрахунках було уточнено вартість закладів охорони здоров’я, з урахуванням структури цих закладів у розрізі типів (лікарні, амбулаторії, поліклініки, лабораторії тощо).

Аналіз прямих втрат об’єктів промисловості, задокументованих у публічних джерелах, засвідчує, що найбільших збитків зазнали металургія, коксохімічні та нафтопереробні підприємства, а також машинобудування.

За підрахунками аналітиків проєкту, загальна сума прямих задокументованих збитків промисловості станом на 11 квітня сягнула $6,25 млрд.

Проєкт «Росія заплатить» фокусується на оцінці прямих втрат фізичної інфраструктури України внаслідок війни. Йдеться про руйнування житлових будинків, комунальної, дорожньої, залізничної інфраструктури; освітніх та медичних закладів. Також проєкт оцінює фінансову вартість цих втрат.

Водночас у межах проєкту не здійснюють оцінку загальних втрат економіки, що включають не лише прямі втрати інфраструктури, а й численні «побічні» втрати, яких економіка зазнала внаслідок війни. Зокрема, закриття значної кількості підприємств, втрати сотнями тисяч людей домівок і роботи, припинення будь-яких інвестицій, скорочення споживчого попиту громадян.