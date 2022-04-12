DM: РФ стягує війська до кордону з Фінляндією після заяв про НАТО

На території Росії у напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи, через кілька годин після того, як кремль застеріг Гельсінкі від вступу до НАТО. Про це йдеться у статті Daily Mail, повідомляє Укрiнформ.

На відео, опублікованому на сайті видання, зафіксовано, як біля кордону з російського боку рухаються дорогою два берегові ракетні комплекси.

Попередньо, це мобільна система берегової оборони К-300П "Бастіон-П", призначена для знищення від надводних кораблів до авіаносних бойових груп.

Як зазначається, розгортання військ РФ відбувається після того, як прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін висловила сподівання, що уряд «до середини літа завершить дискусію» щодо подання заявки на членство в НАТО.

У відповідь прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що цей крок «не поліпшить» ситуацію з безпекою в Європі, а російський депутат Володимир Джабаров додав, що це означатиме «руйнування країни».

За останніми опитуваннями, проведеними фінською компанією з дослідження ринку, 84% фінів вважають Росію «значною військовою загрозою», що на 25% більше, ніж минулого року.

Як повідомлялося, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що якщо Фінляндія та Швеція виявлять бажання приєднатися до НАТО, союзники по Альянсу швидко підтримають це прагнення, водночас щодо членства України консенсусу немає.