Міськрада: маріупольців вивозять до найдепресивніших регіонів Росії

Депортованих з окупованого Маріуполя мешканців міста загарбники вивозять до найдепресивніших регіонів Росії – до Сибіру, Сахаліну, Далекого сходу. Про це повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала листівку, яка закликає населення їхати на Далекий схід, повідомляє Укрiнформ.

«Ось такі листівки отримують депортовані маріупольці. Наших людей вивозять до найдепресивніших регіонів Росії» , - йдеться у Телеграмі міськради.

На листівці вказано: «Дальний восток россии ждет вас!», а особам, які поїдуть туди, нададуть російське громадянство, далекосхідний гектар землі та ін.

Фото: Stringer AA

«Тепер зрозуміло потворну логіку Путіна. Спочатку рашисти знищують успішне тепле місто на Азовському морі і женуть людей до Сибіру та Сахаліну. Їм потрібні нові гастарбайтери. Так чим це відрізняється від політики Гітлера?» , - заявили у міській раді.

Там нагадали, що подібні листівки випускали і у часи Другої світової війни нацисти та опублікували одну з них, в якій мешканців Києва закликали виїжджати до Німеччини.

«Нацисти в 1940-х теж обіцяли добре життя, коли гнали людей на роботу в Німеччину. Але сотні тисяч знайшли там не золоті гори, а приниження, нелюдські знущання або смерть. Історія знову повторюється. Рашизм – це чума 21 століття» , - наголосили у міській раді.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники вивозять мешканців Маріуполя на територію Росії. Спочатку у фільтраційні табори, а потім у депресивні регіони.

Агресія спричинила у Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять беззбройних мешканців, блокують гуманітарну допомогу. За словами Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, у Маріуполі кількість жертв серед мирного населення становить близько 10 тис. осіб.

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі зараз перебувають близько 120 тис. мирних жителів.