Ситник залишив посаду очільника НАБУ – нардеп

Директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника звільнено у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Про це поінформувала нардеп Юлія Гришина, повідомляє Корреспондент.

Ситник очолював НАБУ з квітня 2015 року.

Нагадаємо, у серпні 2020 року КСУ визнав неконституційним указ експрезидента Петра Порошенка про призначення Артема Ситника директором НАБУ.

Після цього Кабмін підтримав законопроєкт, який закріплює за Верховною Радою право звільняти директора Бюро. Згідно з документом, Ситник здійснюватиме свої повноваження до призначення наступного глави відомства.

У лютому 2021 року Кабмін затвердив законопроєкт, який відсторонить Ситника з посади директора НАБУ.