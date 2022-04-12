Bild: Зеленський відмовив Штайнмайєру у в'їзді до України

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр планував разом з іншими європейськими політиками ЄС відвідати Україну у середу. Проте проти його приїзду висловився президент Володимир Зеленський. Про це пише німецький Bild з посиланням на джерело з українських урядових кіл, повідомляє Корреспондент.

"На шляху стоїть президент України Володимир Зеленський. На даний момент він не хоче зустрічатися зі Штайнмаєром у Києві. Іншим політикам ЄС дозволено приїхати" , - повідомляє Bild .

Зазначається, що причиною стали тісні зв'язки Штайнмайєра з Росією останніми роками. Як міністр закордонних справ він підтримував контакти, зокрема, з російським колегою Сергієм Лавровим. Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу Північний потік-2 і вважається архітектором дружньої Росії політики федерального уряду.