У ФРН розповіли про запаси газу на випадок припинення постачання з РФ

У Німеччині запасів газу у разі припинення постачання з РФ вистачить щонайменше до пізнього літа або ранньої осені. Про це заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер, повідомляє Корреспондент.

"Навіть якщо (я говорю в умовному способі) завтра більше не буде газових поставок з Росії, у Німеччини є інші джерела. І сховища, які, хоча ще не дуже добре заповнені, але вже трохи краще, ніж три чи чотири тижні тому. У нас зараз вистачить газу до пізнього літа або ранньої осені. Але я роблю все для того, щоб до цього взагалі не дійшло" , - цитують німецькі ЗМІ Мюллера.

За його словами, існує три фактори, які можуть допомогти запобігти НС з газом.

"Якщо нам вдасться скоротити споживання. Якщо нам вдасться отримати більше газу. І якщо нам вдасться заповнити сховища" , - наголосив глава регулятора.

Він закликав приватних споживачів та компанії до економії палива.