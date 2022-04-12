Подоляк: у ВП шукають рішення щодо Маріуполя, але не публічно
Президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно. Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Українська правда.
"Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням", - написав Подоляк у Twitter.
Подоляк підтвердив, що українські воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами.
"Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах", - запевнив він.
Подоляк також зазначив, що захисники Маріуполя змушують Росію "платити надвисоку ціну".
"Якщо Кремль і ненавидить зараз щось більше за Україну, то це слово "Маріуполь". 1,5 місяці наші захисники боронять місто від російської орди, чисельність якої більша в 10+ разів. Вони тримаються під бомбардуваннями та вгризаються в кожен метр міста", - додав він.