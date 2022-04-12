Подоляк: у ВП шукають рішення щодо Маріуполя, але не публічно

Президент і керівництво ЗСУ шукають можливість допомогти українським воїнам у Маріуполі, але не можуть озвучувати свої плани публічно.﻿﻿ Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Українська правда.

"Президент і керівництво Збройних Сил роблять усе можливе (та неможливе), щоб знайти рішення й допомогти нашим воїнам. Але ми не можемо комунікувати наші плани та дії публічно, щоб не інформувати ворога. Просимо поставитися до цього з розумінням" , - написав Подоляк у Twitter.

Подоляк підтвердив, що українські воїни залишаються заблокованими в місті та мають проблеми з припасами.

"Військово-політичне керівництво країни в курсі проблеми, відстежує ситуацію в режимі реального часу та має більше інформації, ніж відомо в соціальних мережах" , - запевнив він.

Подоляк також зазначив, що захисники Маріуполя змушують Росію "платити надвисоку ціну".